Василевский о поражении от Финляндии: они просто перебегали нас

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Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Василевский о поражении от Финляндии: они просто перебегали нас
  • Reuters

«Соперник сыграл сегодня великолепно. Финны просто перебегали нас. Они построили свою игру от обороны. Не дали нам ничего сделать. Очень сложно так играть, на самом деле. И одной шайбы было достаточно для такого результата», — приводит слова Василевского пресс-служба Федерации хоккея России.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее сообщалось, что Василевский, Орлов и Кучеров признаны лучшими хоккеистами сборной России на ЧМ.

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