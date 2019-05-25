Василевский о поражении от Финляндии: они просто перебегали нас

Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Соперник сыграл сегодня великолепно. Финны просто перебегали нас. Они построили свою игру от обороны. Не дали нам ничего сделать. Очень сложно так играть, на самом деле. И одной шайбы было достаточно для такого результата», — приводит слова Василевского пресс-служба Федерации хоккея России.

Полуфинальная встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0. В матче за третье место сборная России сыграет с командой, проигравшей в противостоянии сборных Чехии и Канады. Игра за бронзу пройдёт 26 мая.

Ранее сообщалось, что Василевский, Орлов и Кучеров признаны лучшими хоккеистами сборной России на ЧМ.