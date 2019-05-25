Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея
  • Reuters

«Финны хорошо играли в обороне. У нас так и не получилось забросить, столько моментов было, вроде хороших, но без голов не выиграть. Понимали, что будет непросто, что надо проходить их оборону, но думали, что своё всё-таки забросим. Надо было мощнее лезть на пятачок, заталкивать шайбу. Мы знали, что финны будут провоцировать мелкими фолами. Хоккея в их исполнении было мало, но они молодцы, они выиграли. Ничего тут не скажешь», — заявил Гусев.

Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Финляндией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить