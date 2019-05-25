Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея
- Reuters
«Финны хорошо играли в обороне. У нас так и не получилось забросить, столько моментов было, вроде хороших, но без голов не выиграть. Понимали, что будет непросто, что надо проходить их оборону, но думали, что своё всё-таки забросим. Надо было мощнее лезть на пятачок, заталкивать шайбу. Мы знали, что финны будут провоцировать мелкими фолами. Хоккея в их исполнении было мало, но они молодцы, они выиграли. Ничего тут не скажешь», — заявил Гусев.
Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Финляндией.