Ларионов рассказал, чего не хватает сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею с Финляндией

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов подвёл итоги второго периода полуфинала чемпионата мира 2019 года между сборными России и Финляндии.

«Этот матч — шахматная партия на льду. Финны с самого начала выстроили тактику, которая блокирует наши атаки. Матч не зрелищный, но очень нервный. Нам не хватает мобильности в центре площадки. Надеюсь на Илью Ковальчука, мы давно ждём, сегодня тот день, когда он может стать героем», — заявил Ларионов в эфире Первого канала.

Он отметил, что если матч дойдёт до овертайма, то у сборной России будет преимущество над финнами за счёт высокого уровня индивидуального мастерства.

«Но лучше не доводить игру до дополнительного времени, нервы могут дрогнуть. Очень сложно не только хоккеистам, но и всем болельщикам», — добавил эксперт.

По итогам двух периодов счёт — 0:0.

RT ведёт текстовую трансляцию матча.