Ларионов подвёл итоги первого периода полуфинала ЧМ по хоккею Россия — Финляндия

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов подвёл итоги первого периода полуфинала чемпионата мира 2019 года между сборными России и Финляндии.

«Финны знают нас, мы финнов, они играют строго от обороны, создают много помех вратарю и пытаются навязать борьбу. Очень сложный матч, но концовка первого периода интересная, наши почувствовали вкус игры и стали демонстрировать свои лучшие качества. Надеемся, это принесёт плоды во втором тайме», — заявил Ларионов в эфире Первого канала.

По итогам первого периода счёт — 0:0.

RT ведёт текстовую трансляцию матча.