Ларионов подвёл итоги первого периода полуфинала ЧМ по хоккею Россия — Финляндия
- Reuters
«Финны знают нас, мы финнов, они играют строго от обороны, создают много помех вратарю и пытаются навязать борьбу. Очень сложный матч, но концовка первого периода интересная, наши почувствовали вкус игры и стали демонстрировать свои лучшие качества. Надеемся, это принесёт плоды во втором тайме», — заявил Ларионов в эфире Первого канала.
По итогам первого периода счёт — 0:0.
RT ведёт текстовую трансляцию матча.