Ларионов подвёл итоги первого периода полуфинала ЧМ по хоккею Россия — Финляндия

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов подвёл итоги первого периода полуфинала чемпионата мира 2019 года между сборными России и Финляндии.
Ларионов подвёл итоги первого периода полуфинала ЧМ по хоккею Россия — Финляндия
  • Reuters

«Финны знают нас, мы финнов, они играют строго от обороны, создают много помех вратарю и пытаются навязать борьбу. Очень сложный матч, но концовка первого периода интересная, наши почувствовали вкус игры и стали демонстрировать свои лучшие качества. Надеемся, это принесёт плоды во втором тайме», — заявил Ларионов в эфире Первого канала.

По итогам первого периода счёт — 0:0.

RT ведёт текстовую трансляцию матча.

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