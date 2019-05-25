Экс-чемпион UFC Биспинг посоветовал Макгрегору бросить вызов Нику Диасу

Бывший обладатель пояса в среднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата Майкл Биспинг считает, что бойцу Конору Макгрегору следует вызвать на поединок Ника Диаса.

«На месте Конора Макгрегора я бы бросил вызов на поединок Нику Диасу. Сказал бы, что уже победил его брата. Но не думаю, что Ник примет этот бой. Он хорошо проводит время в Лас-Вегасе, развлекается, пьёт в ночных клубах в компании молодых девушек. Это грустно, он очень талантливый парень. Но жизнь одна, и она у него невероятно хороша», — приводит слова Биспинга MMA News.

Последний бой Конора Макгрегора состоялся в октябре 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову на UFC 229.

Ранее Макгрегор заявил, что получил травму за несколько недель до боя с Нурмагомедовым.