Экс-чемпион UFC Биспинг посоветовал Макгрегору бросить вызов Нику Диасу

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Бывший обладатель пояса в среднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата Майкл Биспинг считает, что бойцу Конору Макгрегору следует вызвать на поединок Ника Диаса.
Экс-чемпион UFC Биспинг посоветовал Макгрегору бросить вызов Нику Диасу
  • © Joel Marklund/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«На месте Конора Макгрегора я бы бросил вызов на поединок Нику Диасу. Сказал бы, что уже победил его брата. Но не думаю, что Ник примет этот бой. Он хорошо проводит время в Лас-Вегасе, развлекается, пьёт в ночных клубах в компании молодых девушек. Это грустно, он очень талантливый парень. Но жизнь одна, и она у него невероятно хороша», — приводит слова Биспинга MMA News.

Последний бой Конора Макгрегора состоялся в октябре 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову на UFC 229.

Ранее Макгрегор заявил, что получил травму за несколько недель до боя с Нурмагомедовым.

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