Президент «Зенита» Медведев высказал свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ
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- РИА Новости
«Необходимо создать конкурентную среду и для россиян, и для иностранцев. Чтобы у нас не было «пассажиров» ни среди одних, ни среди других, а наша молодежь прогрессировала. С другой стороны, нужно не поставить под удар клубы, которые выступают в еврокубках, где уровень футбола объективно выше», — цитирует Медведева ТАСС.
В настоящее время в Российской премьер-лиге разрешается иметь не более шести легионеров на поле одновременно.
Ранее сообщалось, что РФС отложил вопрос о лимите на легионеров до июня.