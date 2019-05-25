Президент «Зенита» Медведев высказал свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ

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Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев считает, что лимит на легионеров должен создать конкурентную среду как для отечественных, так и для иностранных игроков.
Президент «Зенита» Медведев высказал свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Необходимо создать конкурентную среду и для россиян, и для иностранцев. Чтобы у нас не было «пассажиров» ни среди одних, ни среди других, а наша молодежь прогрессировала. С другой стороны, нужно не поставить под удар клубы, которые выступают в еврокубках, где уровень футбола объективно выше», — цитирует Медведева ТАСС.

В настоящее время в Российской премьер-лиге разрешается иметь не более шести легионеров на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что РФС отложил вопрос о лимите на легионеров до июня.

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