РФС отложил вопрос о лимите на легионеров до июня
- РИА Новости
По словам главы РФС Александра Дюкова, которые передаёт ТАСС, решение данного вопроса отложено на несколько недель, для того чтобы завершить консультации с клубами.
«Обсуждается два варианта — «6 + 5» и «8 + 17», мнения разделились, больше клубов склоняются к «8 + 17». Мы в ближайшие годы останемся в рамках лимита. Важно, чтобы решение было единым, чтобы за него высказались 80—85% клубов», — добавил функционер.
В настоящее время в чемпионате России действует лимит по схеме «6 + 5», согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.
Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ.