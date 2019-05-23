РФС отложил вопрос о лимите на легионеров до июня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) отложил принятие решения по вопросу изменения лимита на легионеров до начала лета.

По словам главы РФС Александра Дюкова, которые передаёт ТАСС, решение данного вопроса отложено на несколько недель, для того чтобы завершить консультации с клубами.

«Обсуждается два варианта — «6 + 5» и «8 + 17», мнения разделились, больше клубов склоняются к «8 + 17». Мы в ближайшие годы останемся в рамках лимита. Важно, чтобы решение было единым, чтобы за него высказались 80—85% клубов», — добавил функционер.

В настоящее время в чемпионате России действует лимит по схеме «6 + 5», согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ.