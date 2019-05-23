РФС отложил вопрос о лимите на легионеров до июня

Короткая ссылка
Исполком Российского футбольного союза (РФС) отложил принятие решения по вопросу изменения лимита на легионеров до начала лета.
РФС отложил вопрос о лимите на легионеров до июня
  • РИА Новости

По словам главы РФС Александра Дюкова, которые передаёт ТАСС, решение данного вопроса отложено на несколько недель, для того чтобы завершить консультации с клубами.

«Обсуждается два варианта — «6 + 5» и «8 + 17», мнения разделились, больше клубов склоняются к «8 + 17». Мы в ближайшие годы останемся в рамках лимита. Важно, чтобы решение было единым, чтобы за него высказались 80—85% клубов», — добавил функционер.

В настоящее время в чемпионате России действует лимит по схеме «6 + 5», согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить