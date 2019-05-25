Расписание матчей ЧМ-2019 по хоккею на 25 мая
- Reuters
В первом поединке игрового дня на лёд выйдут хоккеисты сборной России. За путёвку в финал команде Ильи Воробьёва придётся поспорить со сборной Финляндии. Начало встречи — в 16:15 мск.
Во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии. Матч начнётся в 20:15 мск.
Обе игры пройдут на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. RT проведёт текстовую трансляцию матча Россия — Финляндия.
Ранее Яшин сказал, что финны очень опасны при игре в неравных составах.