Расписание матчей ЧМ-2019 по хоккею на 25 мая

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, наступило время полуфинальных матчей.

В первом поединке игрового дня на лёд выйдут хоккеисты сборной России. За путёвку в финал команде Ильи Воробьёва придётся поспорить со сборной Финляндии. Начало встречи — в 16:15 мск.

Во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии. Матч начнётся в 20:15 мск.

Обе игры пройдут на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. RT проведёт текстовую трансляцию матча Россия — Финляндия.

Ранее Яшин сказал, что финны очень опасны при игре в неравных составах.