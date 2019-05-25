Яшин: финны очень опасны при игре в неравных составах

Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин считает, что сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира — 2019 против команды Финляндии нужно стараться избегать удалений.

«На этом турнире сборная Финляндии уже традиционно предстала очень организованным коллективом, который практически не допускает ошибок. Они действуют строго по схеме, а несколько игроков способны взять своим индивидуальным мастерством. Сборной России нужно меньше удаляться и не позволять себе расслабленности. Финны очень опасны при игре в неравных составах», — сказал Яшин в интервью корреспонденту RT.

Также экс-хоккеист добавил, что, по его мнению, сборная России превосходит всех соперников на чемпионате мира.

Ранее Яшин прокомментировал слова американской журналистки об абсурдной модели игры сборной России.