Яшин: финны очень опасны при игре в неравных составах

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Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин считает, что сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира — 2019 против команды Финляндии нужно стараться избегать удалений.
Яшин: финны очень опасны при игре в неравных составах
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«На этом турнире сборная Финляндии уже традиционно предстала очень организованным коллективом, который практически не допускает ошибок. Они действуют строго по схеме, а несколько игроков способны взять своим индивидуальным мастерством. Сборной России нужно меньше удаляться и не позволять себе расслабленности. Финны очень опасны при игре в неравных составах», — сказал Яшин в интервью корреспонденту RT.

Также экс-хоккеист добавил, что, по его мнению, сборная России превосходит всех соперников на чемпионате мира.

Ранее Яшин прокомментировал слова американской журналистки об абсурдной модели игры сборной России.

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