Яшин: финны очень опасны при игре в неравных составах
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«На этом турнире сборная Финляндии уже традиционно предстала очень организованным коллективом, который практически не допускает ошибок. Они действуют строго по схеме, а несколько игроков способны взять своим индивидуальным мастерством. Сборной России нужно меньше удаляться и не позволять себе расслабленности. Финны очень опасны при игре в неравных составах», — сказал Яшин в интервью корреспонденту RT.
Также экс-хоккеист добавил, что, по его мнению, сборная России превосходит всех соперников на чемпионате мира.
Ранее Яшин прокомментировал слова американской журналистки об абсурдной модели игры сборной России.