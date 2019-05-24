Жук и Самсонова впервые сыграют в основной сетке «Ролан Гаррос»

Россиянки Софья Жук и Людмила Самсонова пробились в основную сетку второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

В финале квалификации Жук одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен — 6:2, 3:6, 6:3, а Самсонова взяла верх над чешкой Мари Бузковой — 6:4, 6:3.

Обе теннисистки впервые вышли в основную сетку «Ролан Гаррос», а для 20-летней Самсоновой это станет первым турниром серии Большого шлема в карьере. 19-летняя Жук прежде выступала на US Open.

Ранее сообщалось, что Дьяченко сыграет с Уильямс на старте «Ролан Гаррос».