Дьяченко сыграет с Уильямс на старте «Ролан Гаррос»

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Пресс-служба «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира серии Большого шлема — огласила результаты жеребьёвки основной сетки соревнований в женском одиночном разряде.
Дьяченко сыграет с Уильямс на старте «Ролан Гаррос»
  • Reuters

Россиянка Виталина Дьяченко в первом круге соревнований сыграет с американкой Сереной Уильямс, Вероника Кудерметова — с датчанкой Каролиной Возняцки, Екатерина Александрова — с румынкой Михаэлой Бузэрнеску, а Анастасия Потапова — с немкой Анжеликой Кербер.

Дарья Касаткина, Светлана Кузнецова, Вера Звонарёва и Маргарита Гаспарян получат в соперницы победительниц квалификационных соревнований, имена которых станут известны позднее.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой является представительница Румынии Симона Халеп.

Ранее стали известны соперники Хачанова и Медведева на старте «Ролан Гаррос».

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