Воробьёв рассказал, был ли он рад победе Финляндии над Швецией в четвертьфинале ЧМ
- Reuters
«Здесь что-то есть, вы правы. Об этом мы тоже думали, но надо смотреть, кого обыграла Финляндия на этом чемпионате. Команда давно находится на сборах и демонстрирует хорошо отлаженный хоккей», — заявил Воробьёв.
Встреча завершилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3. В полуфинале финны сыграют с командой Воробьёва. Матч состоится 25 мая и начнётся в 16:15 мск.
Ранее сообщалось, что Василевский будет защищать ворота сборной России в полуфинале ЧМ с Финляндией.