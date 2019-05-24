Воробьёв рассказал, был ли он рад победе Финляндии над Швецией в четвертьфинале ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился впечатлениями от матча команд Швеции и Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Здесь что-то есть, вы правы. Об этом мы тоже думали, но надо смотреть, кого обыграла Финляндия на этом чемпионате. Команда давно находится на сборах и демонстрирует хорошо отлаженный хоккей», — заявил Воробьёв.

Встреча завершилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3. В полуфинале финны сыграют с командой Воробьёва. Матч состоится 25 мая и начнётся в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что Василевский будет защищать ворота сборной России в полуфинале ЧМ с Финляндией.