Воробьёв рассказал, был ли он рад победе Финляндии над Швецией в четвертьфинале ЧМ

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился впечатлениями от матча команд Швеции и Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Воробьёв рассказал, был ли он рад победе Финляндии над Швецией в четвертьфинале ЧМ
  • Reuters

«Здесь что-то есть, вы правы. Об этом мы тоже думали, но надо смотреть, кого обыграла Финляндия на этом чемпионате. Команда давно находится на сборах и демонстрирует хорошо отлаженный хоккей», — заявил Воробьёв.

Встреча завершилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3. В полуфинале финны сыграют с командой Воробьёва. Матч состоится 25 мая и начнётся в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что Василевский будет защищать ворота сборной России в полуфинале ЧМ с Финляндией.

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