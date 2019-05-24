Баскетболист Мозгов ответил, задумывается ли он о новом контракте с «Орландо»
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«Последнее, о чём я сейчас думаю, — это о деньгах. Моя задача — залечить травму, набрать форму, вернуться на паркет. Вот и всё», — цитирует игрока «Советский спорт».
Он также рассказал, как проходят его тренировки на данный момент. По его словам, он работает не в общей группе, а один на один с кольцом.
«Делаю упражнения с мячом, работаю над физической формой. У меня есть своя программа, и я неукоснительно ей следую. Уже давно уехал из Орландо, но постоянно общаюсь с врачами команды. Обеспечиваю им обратную связь, учитываю все коррективы, советы», — сказал Мозгов.
Из-за травмы Мозгов не сыграл ни одного матча в сезоне-2018/19 НБА.
Ранее Мозгов заявил, что хочет помочь сборной России на чемпионате мира по баскетболу.