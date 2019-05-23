ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.
ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 98:82 в пользу хозяев площадки.

В составе ЦСКА самым результативным стал Отелло Хантер, набравший 22 очка. 16 очков в активе Кори Хиггинса. Ещё 15 очков команде принёс Семён Антонов.  

За «Зенит» 14 баллов набрал Джален Рейнольдс.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра пройдёт в Москве 25 мая.

Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Химки» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

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