Российские балерины выступили на презентации заявки Санкт-Петербурга на ЧМ-2023 по хоккею

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На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) была представлена заявка Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира — 2023.
Российские балерины выступили на презентации заявки Санкт-Петербурга на ЧМ-2023 по хоккею
  • РИА Новости

Заявку Санкт-Петербурга представил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Делегатам был представлен проект мультифункциональной арены, строительство которой должно завершиться в 2023 году.

В завершение презентации состоялось выступление трёх русских балерин с номером на музыку из балета «Щелкунчик» композитора Петра Ильича Чайковского.

Ранее сообщалось, как сборная России готовится к четвертьфиналу ЧМ по хоккею.

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