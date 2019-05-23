Российские балерины выступили на презентации заявки Санкт-Петербурга на ЧМ-2023 по хоккею
- РИА Новости
Заявку Санкт-Петербурга представил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Делегатам был представлен проект мультифункциональной арены, строительство которой должно завершиться в 2023 году.
В завершение презентации состоялось выступление трёх русских балерин с номером на музыку из балета «Щелкунчик» композитора Петра Ильича Чайковского.
Ранее сообщалось, как сборная России готовится к четвертьфиналу ЧМ по хоккею.