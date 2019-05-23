Канадский журналист высказался о политической составляющей матча Россия — США на ЧМ

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Обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис заявил, что в США рядовые болельщики уделяют мало внимания текущему чемпионату мира по хоккею, потому в Америке грядущий четвертьфинальный поединок не вызовет большого ажиотажа.
Канадский журналист высказался о политической составляющей матча Россия — США на ЧМ
  • Reuters

«Ни для кого не секрет, что отношения между двумя странами всегда были натянутыми. Именно в свете этого матчи между их сборными всегда получались такими принципиальными. Однако к этой встрече ажиотаж будет значительно меньше, ведь рядовые американские болельщики уделяют чемпионату мира значительно меньше внимания, чем, скажем, Олимпийским играм», — сказал Эллис в беседе с корреспондентом RT.

Также журналист добавил, что матч между сборными России и США — это захватывающее противостояние, которое станет главным событием четвертьфинала турнира.

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