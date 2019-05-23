Обладатель Кубка Гагарина объяснил, какие цели на ЧМ по хоккею преследует Кучеров

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Бывший хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал выступления форварда Никиты Кучерова на чемпионате мира в Словакии.
Обладатель Кубка Гагарина объяснил, какие цели на ЧМ по хоккею преследует Кучеров
  • Reuters

«Никита должен завершить турнир в ранге лидера по результативности. На мой взгляд, Кучеров на этом турнире преследует две цели: завоевать золото и стать лучшим бомбардиром. Он установил для себя очень высокую планку, продолжая поднимать её. Кучеров переживает за каждый момент и сейчас является одним из настоящих лидеров сборной России», — заявил Бадюков в интервью корреспонденту RT.

Также эксперт считает, что от звена Кучерова и Гусева будет зависеть исход четвертьфинального матча со сборной США.

Ранее Бадюков сказал о матче с американцами, что политические моменты не повлияют на российских хоккеистов.

 

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