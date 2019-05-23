Бадюков о матче с американцами: политические моменты не повлияют на российских хоккеистов

Эксперт и комментатор «Матч ТВ» Алексей Бадюков поделился мыслями перед матчем сборных России и США на чемпионате мира по хоккею.

«Обычно американцы стараются предлагать более быстрый хоккей, действуют в прямолинейной и скоростной манере. Не думаю, что политические моменты повлияют на российских хоккеистов во время матча. В спортивных кругах этому не придают особого значения, всех волнует прежде всего хоккейная составляющая», — заявил Бадюков в беседе с корреспондентом RT.

Матч между сборными России и США состоится 23 мая на стадионе Ондрея Непелы в Братиславе, начало — в 17:15 мск.

Ранее Бадюков заявил, что Овечкин делает многие вещи за счёт злости.