Обладатель Кубка Гагарина: Овечкин делает многие вещи за счёт злости

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Экс-нападающий ряда российских клубов, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков считает, что нападающий сборной России Александр Овечкин в матче с не самыми сильными соперниками пытается получать удовольствие от хоккея.
Обладатель Кубка Гагарина: Овечкин делает многие вещи за счёт злости
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«Овечкин приехал в сборную и хочет получать удовольствие в матчах с не самыми сильными соперниками. Поэтому Александр зачастую предпочитает играть тонко, снабжать передачами Евгения Кузнецова и Кирилла Капризова. Но это не его. Овечкин делает многие вещи за счёт злости и агрессии. Как только он начинает действовать в своей излюбленной манере, у него всё получается. В противном случае шайба начинает соскакивать с крюка, он чувствует себя не в своей тарелке. Но в последней встрече мы увидели проблески его фирменного стиля», — сказал Бадюков в интервью корреспонденту RT.

Также экс-хоккеист предположил, что Овечкин ждал определённого момента, чтобы продемонстрировать свои сильнейшие качества на чемпионате мира.

Ранее Бадюков заявил, что россияне ещё не включали максимальных оборотов.

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