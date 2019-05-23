Бадюков о шести голах шведам за период: россияне ещё не включали максимальных оборотов

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Бывший хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков считает, что сборная России пока не продемонстрировала свою истинную силу на чемпионате мира в Словакии.
Бадюков о шести голах шведам за период: россияне ещё не включали максимальных оборотов
  • Reuters

«Россияне ещё не включали максимальных оборотов, даже во втором периоде матча со Швецией. Просто в тот вечер всё сложилось именно так. В целом об этом матче лучше забыть, ведь в противостоянии с американцами всё может сложиться иначе. Если у россиян не пойдут броски, даже предельное старание может не помочь», — заявил Бадюков в беседе с корреспондентом RT.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и США состоится 23 мая. Начало встречи в 17:15 мск.

Ранее Быков заявил, что в игре со сборной США нужно минимизировать количество удалений.

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