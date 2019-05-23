Быков: в матче со сборной США нужно минимизировать количество удалений

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира против команды США.
Быков: в матче со сборной США нужно минимизировать количество удалений
  • Reuters

«Если будем играть в лёгкий хоккей — могут возникнуть проблемы. Надо постараться минимизировать количество удалений, большинство у американцев неплохое. Сборная США — молодая, задорная, технически одарённая команда. Может быть, она уступает нам в звёздности, но и там достаточно очень талантливых хоккеистов. И всё же у россиян достаточно качеств и средств, чтобы выйти в полуфинал», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Также специалист добавил, что сборная России является фаворитом в матче против американцев, превосходя соперника по всем параметрам.

Ранее сообщалось о преимуществах сборной России над командой США на ЧМ.

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