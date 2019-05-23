Погибший футболист Сала отказывался переходить в «Кардифф»

Футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем, не хотел переходить в клуб Английской премьер-лиги «Кардифф».

Портал Get French Football News со ссылкой на документальный фильм о погибшем аргентинском игроке, снятый L'Equipe, опубликовал текст аудиосообщений, которые Эмилиано Сала отправлял одному из своих друзей.

«Агент позвонил мне и сказал, что он говорил с Франком Китой (сыном президента «Нанта») и они хотят продать меня. Есть предложение от «Кардиффа». Они провели переговоры, чтобы получить много денег, потому они очень хотят, чтобы я пошёл туда. С футбольной точки зрения этот контракт мне неинтересен. Я не хочу говорить с Китой, он противен мне. Он хочет, чтобы я поехал в «Кардифф», и даже не спросил, чего хочу я», — говорил футболист.

Самолёт, на котором Эмилиано Сала летел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в ночь на 22 февраля 2019 года. 3 февраля на дне Ла-Манша спасатели обнаружили обломки с телом футболиста.

Ранее сообщалось, что отец погибшего в авиакатастрофе футболиста Салы умер от сердечного приступа.