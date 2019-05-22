Каррера рассказал, вёл ли он переговоры о работе в «Ювентусе»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, вёл ли он переговоры о работе наставником туринского «Ювентуса».
Каррера рассказал, вёл ли он переговоры о работе в «Ювентусе»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Я рад, что кто-то вспоминает меня, но у меня не было никаких контактов с клубом. У меня не было бы проблем в общении с Аньелли, Недведом и Паратичи, но я никого не тренировал самостоятельно в Италии, хотя и поработал вместе с таким великим тренером, как Антонио Конте», — приводит слова Карреры Napoli Magazine.

55-летний специалист работал ассистентом Конте в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год. В настоящее время должность главного тренера бьянконери стала вакантной, после того как Массимилиано Аллегри объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона.

Ранее Каррера заявил, что заинтересован в работе в России.

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