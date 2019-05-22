Бывший тренер «Спартака» Каррера заинтересован в работе в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет снова поработать в России.

«В настоящее время я заинтересован в тренерской работе в России, мне там понравилось», — приводит слова Карреры Napoli Magazine.

Он отметил, что работа в России отойдёт на второй план, в случае если он получит предложение о работе с Антонио Конте.

«Пока нет определённости, где он продолжит карьеру. Я буду рассматривать такой вариант только тогда, когда поступит официальное предложение», — добавил специалист.

Каррера работал в тренерском штабе Конте в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год, а с 2014 по 2016 год они работали со сборной Италии. В настоящее время оба итальянских специалиста не трудоустроены.

Ранее Денис Глушаков рассказал, с чего начался его конфликт с Каррерой.