Воробьёв ответил на вопрос о политическом подтексте матча Россия — США

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв ответил на вопрос, присутствует ли политический подтекст в предстоящем матче с США, который состоится в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Словакии.
Воробьёв ответил на вопрос о политическом подтексте матча Россия — США
  • Reuters

«Политическая составляющая матча? Мы всё-таки больше о спорте думаем», — сказал Воробьёв.

Встреча состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск. 

Ранее Воробьёв поделился ожиданиями от матча со сборной США в четвертьфинале ЧМ по хоккею.

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