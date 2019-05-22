Воробьёв ответил на вопрос о политическом подтексте матча Россия — США
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв ответил на вопрос, присутствует ли политический подтекст в предстоящем матче с США, который состоится в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Словакии.
- Reuters
«Политическая составляющая матча? Мы всё-таки больше о спорте думаем», — сказал Воробьёв.
Встреча состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск.
Ранее Воробьёв поделился ожиданиями от матча со сборной США в четвертьфинале ЧМ по хоккею.
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