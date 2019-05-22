Воробьёв поделился ожиданиями от матча с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился ожиданиями от матча с национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

«Впечатления об американцах? Хороший соперник, надо играть и выигрывать», — заявил Воробьёв.

Он отметил, что о том, получит ли команда какое-либо преимущество, продолжая играть в Братиславе и не переезжая в Кошице, станет известно только по итогам матча.

«Естественно, хорошо, что не пришлось пять-шесть часов ехать в поезде. Пару лет назад мы так ездили во Францию. Поэтому сейчас команда готовится спокойно в штатном режиме», — добавил специалист.

Матч Россия — США состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с США на ЧМ.