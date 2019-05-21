Сборная России по хоккею прибыла на матч против команды Швеции

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Хоккеисты российской национальной команды прибыли на стадион имени Ондрея Непелы в Братиславе, где состоится заключительный матч группового этапа чемпионата мира против сборной Швеции.
Сборная России по хоккею прибыла на матч против команды Швеции
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Подопечные Ильи Воробьёва прибыли на арену, где состоится матч против действующих чемпионов мира, сборной Швеции.

Победи или поражение с разницей менее трёх шайб делает россиян победителями группы В. Начало матча в 21:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии в серии буллитов победила команду Дании на ЧМ по хоккею.

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