Сборная России по хоккею прибыла на матч против команды Швеции
- @russiahockey
Подопечные Ильи Воробьёва прибыли на арену, где состоится матч против действующих чемпионов мира, сборной Швеции.
Сборная на арене! Меньше двух часов до матча со шведами. #снамироссияpic.twitter.com/8mtDPqhQpC— Хоккей России (@russiahockey) 21 травня 2019 р.
Победи или поражение с разницей менее трёх шайб делает россиян победителями группы В. Начало матча в 21:15 мск.
Ранее сообщалось, что сборная Словакии в серии буллитов победила команду Дании на ЧМ по хоккею.