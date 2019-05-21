Сборная России по хоккею прибыла на матч против команды Швеции

Хоккеисты российской национальной команды прибыли на стадион имени Ондрея Непелы в Братиславе, где состоится заключительный матч группового этапа чемпионата мира против сборной Швеции.

Подопечные Ильи Воробьёва прибыли на арену, где состоится матч против действующих чемпионов мира, сборной Швеции.

Сборная на арене! Меньше двух часов до матча со шведами. #снамироссияpic.twitter.com/8mtDPqhQpC — Хоккей России (@russiahockey) 21 травня 2019 р.

Победи или поражение с разницей менее трёх шайб делает россиян победителями группы В. Начало матча в 21:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии в серии буллитов победила команду Дании на ЧМ по хоккею.