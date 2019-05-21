Квят отреагировал на смерть трёхкратного чемпиона «Формулы-1» Лауды

Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что австриец Ники Лауда оставил после себя наследие для многих поколений.

«Проснулся и узнал невероятно грустную новость. Ники, нам тебя будет очень сильно не хватать. Ты был настоящим примером для вдохновения, а твоё наследие будет сохраняться многие поколения. Покойся с миром, Ники», — написал Квят в Instagram.

Австрийский гонщик Ники Лауда ушёл из жизни в возрасте 70 лет в Вене. За время спортивной карьеры он трижды выигрывал чемпионат «Формулы-1» — в 1975, 1977 и 1984 годах.

Ранее сообщалось, что первый российский гонщик «Формулы‐1» отреагировал на смерть Лауды.