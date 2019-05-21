Булыкин уверен, что Сёмин правильно настроит «Локомотив» на финал Кубка России по футболу

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Кубка России по футболу, в котором подопечным Юрия Сёмина будет противостоять екатеринбургский «Урал».

«В этом году у «Локомотива» хорошие шансы на победу. Два года назад был уже такой финал, поэтому это тоже должно быть на стороне «Локомотива» чисто психологически», — приводит слова бывшего футболиста сайт телеканала «360».

Он отметил, что «Урал» будет настроен на реванш, но больше шансов на завоевание трофея всё равно у железнодорожников.

«Зная Юрия Павловича, уверен, что он сможет правильно настроить команду на этот финал, а как он пройдёт, конечно, никому не известно», — добавил Булыкин.

Матч состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена». Начало — в 18:30 мск.

Ранее Нигматуллин дал прогноз на финал Кубка России по футболу «Локомотив» — «Урал».