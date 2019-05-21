Нигматуллин дал прогноз на финал Кубка России по футболу «Локомотив» — «Урал»

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Бывший вратарь российской сборной и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором подопечные Юрия Сёмина встретятся с екатеринбургским «Уралом».
Нигматуллин дал прогноз на финал Кубка России по футболу «Локомотив» — «Урал»
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«Мне кажется, что матч, который был несколько дней назад в Екатеринбурге, уже задал градус противостоянию. И скандалы, и судейские споры, мне кажется, перейдут в финал», — цитирует экс-голкипера сайт телеканала «360».

По его мнению, матч точно не будет проходить гладко. Он также вспомнил о драке в финале Кубка России два года назад с участием этих же команд.

«Сейчас нет ни Ари, ни Павлюченко, но думаю, что будет матч с большим накалом, а мы будем наслаждаться игрой», — сказал Нигматуллин.

Матч состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена». Начало — в 18:30 мск.

Ранее сообщалось, что футболист «Урала» Эрик Бикфалви пропустит финал Кубка России с «Локомотивом».

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