Нигматуллин дал прогноз на финал Кубка России по футболу «Локомотив» — «Урал»
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«Мне кажется, что матч, который был несколько дней назад в Екатеринбурге, уже задал градус противостоянию. И скандалы, и судейские споры, мне кажется, перейдут в финал», — цитирует экс-голкипера сайт телеканала «360».
По его мнению, матч точно не будет проходить гладко. Он также вспомнил о драке в финале Кубка России два года назад с участием этих же команд.
«Сейчас нет ни Ари, ни Павлюченко, но думаю, что будет матч с большим накалом, а мы будем наслаждаться игрой», — сказал Нигматуллин.
Матч состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена». Начало — в 18:30 мск.
Ранее сообщалось, что футболист «Урала» Эрик Бикфалви пропустит финал Кубка России с «Локомотивом».