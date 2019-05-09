Группа Imagine Dragons выступит в финале Лиги чемпионов УЕФА
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Для нас большая честь выступить на церемонии открытия финала Лиги чемпионов для одних из самых страстных болельщиков в мире спорта на нашей планете. В Мадриде будет отличное шоу», — заявил вокалист группы Дэн Рейнольдс.
Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
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