Группа Imagine Dragons выступит в финале Лиги чемпионов УЕФА

Американская рок-группа Imagine Dragons выступит на церемонии открытия финального матча Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Для нас большая честь выступить на церемонии открытия финала Лиги чемпионов для одних из самых страстных болельщиков в мире спорта на нашей планете. В Мадриде будет отличное шоу», — заявил вокалист группы Дэн Рейнольдс.

Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Ранее экс-футболист сборной Латвии Марис Верпаковскис заявил, что ЛЧ-2019/20 нереальна даже для фантастики.