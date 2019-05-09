Группа Imagine Dragons выступит в финале Лиги чемпионов УЕФА

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Американская рок-группа Imagine Dragons выступит на церемонии открытия финального матча Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Группа Imagine Dragons выступит в финале Лиги чемпионов УЕФА
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 

«Для нас большая честь выступить на церемонии открытия финала Лиги чемпионов для одних из самых страстных болельщиков в мире спорта на нашей планете. В Мадриде будет отличное шоу», — заявил вокалист группы Дэн Рейнольдс.

Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

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