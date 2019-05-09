Экс-футболист сборной Латвии: ЛЧ-2019/20 нереальна даже для фантастики

Бывший нападающий сборной Латвии по футболу Марис Верпаковскис поделился эмоциями после матчей полуфиналов Лиги чемпионов.

«Если бы Лига чемпионов этого года была фильмом, критики сказали бы, что слишком нереально даже для фантастики», — написал Верпаковскис в Twitter.

В финале нынешнего розыгрыша турнира, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, встретятся английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

«Ливерпуль» в полуфинале в двухматчевом противостоянии победил «Барселону» (4:3). Подопечные Юргена Клоппа проиграли первую игру со счётом 0:3, а в ответной встрече разгромили каталонцев — 4:0.

«Тоттенхэм» же в первом матче дома уступил «Аяксу» — 0:1, а в Амстердаме одержал победу со счётом 3:2, проигрывая 0:2 после первого тайма. Таким образом, лондонцы вышли в финал за счёт большего количества голов на выезде.

Ранее Лукас Моура назвал победу над «Аяксом» лучшим моментом своей жизни.