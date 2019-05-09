Экс-футболист сборной Латвии: ЛЧ-2019/20 нереальна даже для фантастики
- Reuters
«Если бы Лига чемпионов этого года была фильмом, критики сказали бы, что слишком нереально даже для фантастики», — написал Верпаковскис в Twitter.
В финале нынешнего розыгрыша турнира, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, встретятся английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
«Ливерпуль» в полуфинале в двухматчевом противостоянии победил «Барселону» (4:3). Подопечные Юргена Клоппа проиграли первую игру со счётом 0:3, а в ответной встрече разгромили каталонцев — 4:0.
«Тоттенхэм» же в первом матче дома уступил «Аяксу» — 0:1, а в Амстердаме одержал победу со счётом 3:2, проигрывая 0:2 после первого тайма. Таким образом, лондонцы вышли в финал за счёт большего количества голов на выезде.
Ранее Лукас Моура назвал победу над «Аяксом» лучшим моментом своей жизни.