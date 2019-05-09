Сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу советским солдатам в Братиславе

Короткая ссылка
Хоккеисты сборной России возложили цветы к мемориалу «Славин» в Братиславе, где находится памятник советским солдатам и военное кладбище.
Сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу советским солдатам в Братиславе
  • © John Menard / wikipedia.org

Об этом сообщает ТАСС.

В церемонии приняли участие игроки, тренерский штаб, персонал национальной команды, а также ветераны Великой Отечественной войны.

В словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая состоится чемпионат мира. Соперниками россиян на турнире в групповом этапе будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее хоккеист «Колорадо» Никита Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить