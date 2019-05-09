Сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу советским солдатам в Братиславе
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Об этом сообщает ТАСС.
В церемонии приняли участие игроки, тренерский штаб, персонал национальной команды, а также ветераны Великой Отечественной войны.
В словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая состоится чемпионат мира. Соперниками россиян на турнире в групповом этапе будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
Ранее хоккеист «Колорадо» Никита Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ.