Сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу советским солдатам в Братиславе

Хоккеисты сборной России возложили цветы к мемориалу «Славин» в Братиславе, где находится памятник советским солдатам и военное кладбище.

Об этом сообщает ТАСС.

В церемонии приняли участие игроки, тренерский штаб, персонал национальной команды, а также ветераны Великой Отечественной войны.

В словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая состоится чемпионат мира. Соперниками россиян на турнире в групповом этапе будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее хоккеист «Колорадо» Никита Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ.