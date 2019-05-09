Хоккеист «Колорадо» Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ

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Дэн Мильштейн, агент защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова, сообщил, что его клиент получил вызов в сборную России на предстоящий чемпионат мира.
Хоккеист «Колорадо» Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ
  • © Global Look Press

«Никита Задоров вызван в сборную России. Хоккеист ответил согласием и присоединится к команде. Что касается сроков, то они пока неясны», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая в словацких Братиславе и Кошице. Соперниками россиян по групповому этапу станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции НХЛ.

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