«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

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«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе «Шаркс» отличились Джо Павелски, Томаш Гертл и Йоонас Донской. У гостей шайбы забросили Микко Рантанен и Тайсон Джост.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 11 минут 33 секунды, совершил по два силовых приёма и блок-шота и завершил игру с показателем полезности «-2».

«Сан-Хосе» выиграл серию со счётом 4:3. Таким образом «Шаркс» вышли в финал Западной конференции, где встретятся с «Сент-Луис Блюз».

Ранее «Сент-Луис» победил «Даллас» в решающем матче серии и вышел в финал Западной конференции НХЛ.

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