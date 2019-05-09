СМИ: «Барселона» летом продаст Коутиньо

Испанский футбольный клуб «Барселона» продаст бразильского полузащитника команды Филиппе Коутиньо ближайшим летом.

Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, каталонцы разочарованы выступлениями игрока в команде. Отмечается, что «Барселона» постарается продать бразильца как можно дороже, чтобы попытаться возместить сумму, которая была на него потрачена.

В нынешнем сезоне Коутиньо сыграл в 52 встречах в составе сине-гранатовых, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересовалась нападающим «Арсенала» Ляказеттом.