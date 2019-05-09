СМИ: «Барселона» летом продаст Коутиньо
- Reuters
Об этом сообщает ESPN.
По информации издания, каталонцы разочарованы выступлениями игрока в команде. Отмечается, что «Барселона» постарается продать бразильца как можно дороже, чтобы попытаться возместить сумму, которая была на него потрачена.
В нынешнем сезоне Коутиньо сыграл в 52 встречах в составе сине-гранатовых, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересовалась нападающим «Арсенала» Ляказеттом.