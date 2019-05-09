СМИ: «Барселона» летом продаст Коутиньо

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Испанский футбольный клуб «Барселона» продаст бразильского полузащитника команды Филиппе Коутиньо ближайшим летом.
СМИ: «Барселона» летом продаст Коутиньо
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, каталонцы разочарованы выступлениями игрока в команде. Отмечается, что «Барселона» постарается продать бразильца как можно дороже, чтобы попытаться возместить сумму, которая была на него потрачена.

В нынешнем сезоне Коутиньо сыграл в 52 встречах в составе сине-гранатовых, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересовалась нападающим «Арсенала» Ляказеттом.

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