СМИ: «Барселона» заинтересовалась нападающим «Арсенала» Ляказеттом

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По информации испанской прессы, руководство «Барселоны» рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского «Арсенала» француза Александра Ляказетта.
СМИ: «Барселона» заинтересовалась нападающим «Арсенала» Ляказеттом
  • Reuters

Как сообщает El Mundo Deportivo, 27-летний французский форвард «Арсенала» Ляказетт попал в сферу интересов «Барселоны». Руководство клуба рассматривает его кандидатуру в случае неудачи в переговорах с «Атлетико» по Антуану Гризманну.

Контракт Ляказетта с «Арсеналом» истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в €65 млн.

Ранее сообщалось, что дубль Ляказетта помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию» в полуфинале ЛЕ.

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