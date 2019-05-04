СМИ: «Барселона» заинтересовалась нападающим «Арсенала» Ляказеттом
- Reuters
Как сообщает El Mundo Deportivo, 27-летний французский форвард «Арсенала» Ляказетт попал в сферу интересов «Барселоны». Руководство клуба рассматривает его кандидатуру в случае неудачи в переговорах с «Атлетико» по Антуану Гризманну.
Контракт Ляказетта с «Арсеналом» истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в €65 млн.
Ранее сообщалось, что дубль Ляказетта помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию» в полуфинале ЛЕ.