«Тоттенхэм» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Аяксом»
- Reuters
Ролик размещён в Twitter лондонского клуба.
«Тоттенхэм» в гостях одолел «Аякс» со счётом 3:2, проигрывая в два мяча после первого тайма. Лондонцы вышли в финал за счёт большего количества голов в гостях.
Ранее экс-футболист сборной Латвии Марис Верпаковскис заявил, что ЛЧ-2019/20 нереальна даже для фантастики.
Scenes in the dressing room!!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 мая 2019 г.
📱 @ErikLamela#UCL ⚪ #COYSpic.twitter.com/szFjR5adUX