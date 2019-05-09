«Тоттенхэм» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Аяксом»

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Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» опубликовал видео из раздевалки после победы команды над голландским «Аяксом» в матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Аяксом»
  • Reuters

Ролик размещён в Twitter лондонского клуба.

«Тоттенхэм» в гостях одолел «Аякс» со счётом 3:2, проигрывая в два мяча после первого тайма. Лондонцы вышли в финал за счёт большего количества голов в гостях.

Ранее экс-футболист сборной Латвии Марис Верпаковскис заявил, что ЛЧ-2019/20 нереальна даже для фантастики.

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