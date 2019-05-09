«Голден Стэйт» вышел вперёд в серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстоном»

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«Голден Стэйт Уорриорз» одолел «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» вышел вперёд в серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстоном»
  • © Reuters

Встреча состоялась в Окленде и завершилась со счётом 104:99.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который набрал 31 очко. Его одноклубник Пи Джей Такер оформил дабл-дабл из 13 баллов и 10 подборов. 

В составе хозяев 27 очков в свой актив записал Клэй Томпсон. 25 баллов на счету Стефена Карри, 22 — у Кевина Дюранта. Дабл-даблом из 12 подборов и 11 результативных передач отметился Дрэймонд Грин.

Таким образом, «Уорриорз» повёл в серии — 3:2.

Ранее «Милуоки» разгромил «Бостон» и выиграл серию второго раунда плей-офф НБА.

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