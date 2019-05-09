«Милуоки» разгромил «Бостон» и выиграл серию второго раунда плей-офф НБА

«Милуоки Бакс» крупно обыграл «Бостон Селтикс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 116:91.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, который набрал 20 очков. Его одноклубник Никола Миротич оформил дабл-дабл из 10 баллов и 11 подборов. В составе бостона дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов на счету Маркуса Морриса. 15 баллов в свой актив записал Кайри Ирвинг.

«Милуоки» одержал победу в серии со счётом 4:1 и вышел в финал Восточной конференции.

Ранее «Денвер» повёл в серии второго раунда плей-офф НБА с «Портлендом».