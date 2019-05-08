«Денвер» повёл в серии второго раунда плей-офф НБА с «Портлендом»

«Денвер Наггетс» одержал разгромную победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 124:98.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 19 подборов. Его одноклубник Пол Миллсэп записал в свой актив 24 балла. В составе «Блэйзерс» 22 очка набрал защитник Дэмьен Лиллард.

Таким образом, счёт в серии стал 3:2 в пользу «Рэпторс».

Ранее «Торонто» разгромил «Филадельфию» в матче плей-офф НБА.