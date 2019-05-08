«Денвер» повёл в серии второго раунда плей-офф НБА с «Портлендом»
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Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 124:98.
Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 19 подборов. Его одноклубник Пол Миллсэп записал в свой актив 24 балла. В составе «Блэйзерс» 22 очка набрал защитник Дэмьен Лиллард.
Таким образом, счёт в серии стал 3:2 в пользу «Рэпторс».
Ранее «Торонто» разгромил «Филадельфию» в матче плей-офф НБА.