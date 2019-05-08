«Торонто» разгромил «Филадельфию» в матче плей-офф НБА
- Reuters
- © Nick Turchiaro-USA TODAY Sports
Встреча состоялась в Торонто и завершилась в пользу хозяев — 125:89.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, который набрал 25 очков. Его одноклубник Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 21 балла и 13 подборов. В составе «Сиксерс» 22 очка в свой актив записал защитник Джимми Батлер.
Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 3:2.
Ранее «Милуоки» одержал победу над «Бостоном» в плей-офф НБА.