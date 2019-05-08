«Торонто» разгромил «Филадельфию» в матче плей-офф НБА

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«Торонто Рэпторс» крупно обыграл «Филадельфию Сиксерс» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Торонто» разгромил «Филадельфию» в матче плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Nick Turchiaro-USA TODAY Sports

Встреча состоялась в Торонто и завершилась в пользу хозяев — 125:89.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, который набрал 25 очков. Его одноклубник Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 21 балла и 13 подборов. В составе «Сиксерс» 22 очка в свой актив записал защитник Джимми Батлер.

Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 3:2.

Ранее «Милуоки» одержал победу над «Бостоном» в плей-офф НБА.

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