«Торонто» разгромил «Филадельфию» в матче плей-офф НБА

«Торонто Рэпторс» крупно обыграл «Филадельфию Сиксерс» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча состоялась в Торонто и завершилась в пользу хозяев — 125:89.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, который набрал 25 очков. Его одноклубник Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 21 балла и 13 подборов. В составе «Сиксерс» 22 очка в свой актив записал защитник Джимми Батлер.

Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 3:2.

Ранее «Милуоки» одержал победу над «Бостоном» в плей-офф НБА.