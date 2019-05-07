«Милуоки» одержал победу над «Бостоном» в плей-офф НБА

В рамках полуфинальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» на выезде обыграли «Бостон Селтикс».

Матч, проходивший в Бостоне, завершился со счётом 101:113.

В составе «Милуоки» дабл-дабл оформил греческий форвард Яннис Адетокунбо — на его счёту 19 очков и 16 подборов.

В составе «Бостона» самым результативным стал Карий Ирвинг — 23 балла и 10 результативных передач.

Счёт в серии — 3:1 в пользу «Бакс». Следующий матч пройдёт в Милуоки в ночь на 9 мая.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.