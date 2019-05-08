СМИ: Бобровский намерен перейти во «Флориду»

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Российский голкипер Сергей Бобровский, у которого истекает контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», может продолжить карьеру во «Флориде Пантерз».
СМИ: Бобровский намерен перейти во «Флориду»
  • globallookpress.com
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com

«Судя по всему, Сергей Бобровский покинет «Коламбус». Бобровский просил обмен ещё прошлым летом, но он был готов перейти только определённые команды, а «Коламбус» не смог или не пожелал найти подходящий вариант. Сейчас говорят, что Бобровский планирует заключить договор с «Флоридой», — пишет журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

Также автор добавляет, что не будет удивлён, если «Коламбус» сделает россиянину контрактное предложение.

Ранее сообщалось, что «Авангард» пригласил Панарина в команду.

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