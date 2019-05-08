СМИ: Бобровский намерен перейти во «Флориду»
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«Судя по всему, Сергей Бобровский покинет «Коламбус». Бобровский просил обмен ещё прошлым летом, но он был готов перейти только определённые команды, а «Коламбус» не смог или не пожелал найти подходящий вариант. Сейчас говорят, что Бобровский планирует заключить договор с «Флоридой», — пишет журналист The Athletic Аарон Портцлайн.
Также автор добавляет, что не будет удивлён, если «Коламбус» сделает россиянину контрактное предложение.
Ранее сообщалось, что «Авангард» пригласил Панарина в команду.