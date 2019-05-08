СМИ: Бобровский намерен перейти во «Флориду»

Российский голкипер Сергей Бобровский, у которого истекает контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», может продолжить карьеру во «Флориде Пантерз».

«Судя по всему, Сергей Бобровский покинет «Коламбус». Бобровский просил обмен ещё прошлым летом, но он был готов перейти только определённые команды, а «Коламбус» не смог или не пожелал найти подходящий вариант. Сейчас говорят, что Бобровский планирует заключить договор с «Флоридой», — пишет журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

Также автор добавляет, что не будет удивлён, если «Коламбус» сделает россиянину контрактное предложение.

Ранее сообщалось, что «Авангард» пригласил Панарина в команду.