«Авангард» пригласил Панарина в команду

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Омский хоккейный клуб «Авангард» сделал шутливое предложение нападающему Артемию Панарину, ставшему неограниченно свободным агентом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Авангард» пригласил Панарина в команду
  • © Maddie Meyer/Getty Images/AFP

«Артемий, не жди 1 июля, подписывайся с «Авангардом» уже сегодня! Ни один клуб НХЛ не сможет тебе предложить: играть в звене с Зерновым, арену в самом центре города (города Балашиха), регулярные матчи с командой тестя», — говорится в сообщении.

27-летний Панарин, контракт которого с «Коламбус Блю Джекетс» истекает летом 2019 года, станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом.

Ранее Панарин заявил, что не думал о вариантах продолжения карьеры.

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