В СПЧ прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву

Глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Никаких претензий к суду быть не может. Могу сказать, что, судя по приговору, мера наказания укладывается в среднюю статистику по статье о хулиганстве», — сказал Федотов.

Он также напомнил, что если спортсмены намерены обжаловать вердикт, то они могут это сделать.

Ранее суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Адвокат Кирилла Кокорина, брата футболиста, дал оценку приговору суда.