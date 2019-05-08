В СПЧ прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву
- РИА Новости
«Никаких претензий к суду быть не может. Могу сказать, что, судя по приговору, мера наказания укладывается в среднюю статистику по статье о хулиганстве», — сказал Федотов.
Он также напомнил, что если спортсмены намерены обжаловать вердикт, то они могут это сделать.
Ранее суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам.
Адвокат Кирилла Кокорина, брата футболиста, дал оценку приговору суда.