Адвокат Кирилла Кокорина дал оценку приговору суда

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Вячеслав Барик, представлявший интересы Кирилла Кокорина по делу об избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, заявил, что приговор был построен на показаниях потерпевших.
Адвокат Кирилла Кокорина дал оценку приговору суда
  • РИА Новости

«Приговор построен на показаниях потерпевших, более того, им дана оценка в сторону обвинения. А свидетели как будто прогуляться вышли. Все свидетели говорили, что на них оказывалось давление», — сказал Барик.

Также адвокат добавил, что его подзащитный, а также Александр Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий, проходящие по данному делу, расстроились, услышав судейский приговор.

Ранее Семак прокомментировал приговор Кокорину.

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