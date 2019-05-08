Адвокат Кирилла Кокорина дал оценку приговору суда
- РИА Новости
«Приговор построен на показаниях потерпевших, более того, им дана оценка в сторону обвинения. А свидетели как будто прогуляться вышли. Все свидетели говорили, что на них оказывалось давление», — сказал Барик.
Также адвокат добавил, что его подзащитный, а также Александр Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий, проходящие по данному делу, расстроились, услышав судейский приговор.
Ранее Семак прокомментировал приговор Кокорину.