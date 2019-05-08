Представлен проект обновлённой Лиги чемпионов УЕФА
- Reuters
Как сообщает AFP, новый формат Лиги чемпионов позволит увеличить количество матчей на турнире. Согласно предлагаемому нововведению, клубы, занявшие первые пять мест в своих группах, автоматически получают место в ЛЧ на следующий сезон.
По информации источника, УЕФА планирует реорганизовать Лигу чемпионов в 2024 году. Президент организации Александер Чеферин заявил, что представленный проект не является окончательным.
Ранее футболист «Витесса» Караваев выразил желание, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионов.