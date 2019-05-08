Представлен проект обновлённой Лиги чемпионов УЕФА

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Союз европейских ассоциаций (УЕФА) представил проект обновлённой Лиги чемпионов, в котором команды будут разбиты на 4 группы по 8 команд.
Представлен проект обновлённой Лиги чемпионов УЕФА
  • Reuters

Как сообщает AFP, новый формат Лиги чемпионов позволит увеличить количество матчей на турнире. Согласно предлагаемому нововведению, клубы, занявшие первые пять мест в своих группах, автоматически получают место в ЛЧ на следующий сезон.

По информации источника, УЕФА планирует реорганизовать Лигу чемпионов в 2024 году. Президент организации Александер Чеферин заявил, что представленный проект не является окончательным.

Ранее футболист «Витесса» Караваев выразил желание, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионов.

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