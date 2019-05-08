Футболист «Витесса» Караваев хочет, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионов

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Российский защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев считает, что «Аякс» является фаворитом ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом».
Футболист «Витесса» Караваев хочет, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионов
  • Reuters

«После того как «Аякс» прошёл в Лиге чемпионов «Реал» и «Ювентус», я уже ничему не удивляюсь. И победу амстердамцев над «Тоттенхэмом» воспринял спокойно. Она могла получиться и более убедительной. В ответной игре жду классное футбольное шоу. Ну а фаворит, конечно, «Аякс». При поддержке своих болельщиков команда должна выходить в финал», — приводит слова игрока «Советский спорт».

Он также подчеркнул, что дело не в том, что «Аякс» выступает в чемпионате Нидерландов. По его мнению, амстердамский коллектив показывает отличный футбол.

«Хочется, чтобы он выиграл эту Лигу чемпионов», — сказал Караваев.

Матч «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» и начнётся в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу голландской команды.

Ранее тренер «Аякса» назвал главное испытание для команды в ответном матче ЛЧ с «Тоттенхэмом».

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