Бетербиев заявил о желании провести следующий бой с Ковалёвым

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Российский боксёр, чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев хотел бы провести объединительный бой со своим соотечественником Сергеем Ковалёвым, владеющим поясом Всемирной боксёрской организации (WBO).
Бетербиев заявил о желании провести следующий бой с Ковалёвым
  • © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«После последней победы Ковалёв вызвал меня на бой. Я вызов принял и после этого от него ничего не слышал. В любом случае я готов. Думаю, следующий поединок проведу в сентябре-октябре. Может быть, раньше», — цитирует Бетербиева Sport24.

Также спортсмен заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о проведении его боя на территории России.

Ранее сообщалось, что Кремлёв заявил о желании провести следующий бой Бетербиева в Москве.

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