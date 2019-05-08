Бетербиев заявил о желании провести следующий бой с Ковалёвым
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«После последней победы Ковалёв вызвал меня на бой. Я вызов принял и после этого от него ничего не слышал. В любом случае я готов. Думаю, следующий поединок проведу в сентябре-октябре. Может быть, раньше», — цитирует Бетербиева Sport24.
Также спортсмен заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о проведении его боя на территории России.
Ранее сообщалось, что Кремлёв заявил о желании провести следующий бой Бетербиева в Москве.