Бетербиев заявил о желании провести следующий бой с Ковалёвым

Российский боксёр, чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев хотел бы провести объединительный бой со своим соотечественником Сергеем Ковалёвым, владеющим поясом Всемирной боксёрской организации (WBO).

«После последней победы Ковалёв вызвал меня на бой. Я вызов принял и после этого от него ничего не слышал. В любом случае я готов. Думаю, следующий поединок проведу в сентябре-октябре. Может быть, раньше», — цитирует Бетербиева Sport24.

Также спортсмен заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о проведении его боя на территории России.

Ранее сообщалось, что Кремлёв заявил о желании провести следующий бой Бетербиева в Москве.